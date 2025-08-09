Лагерь для взрослых «Взрослый Малый», где каждый может вновь почувствовать себя ребёнком. Тематика смены – серии мультфильмов «Три богатыря». Отпусти контроль, насладись играми на природе, смейся до боли в животике и шкодничай вместе с вожатыми. В стоимость входит: – комфортный трансфер от метро Котельники до базы и обратно; – проживание в трёхместном номере повышенной комфортности; – трёхразовое питание «шведский стол»; – очень насыщенная программа на протяжении всей смены (квесты, дискотека, отрядные игры, игры на знакомство, песни у костра и т.д.); – фото и видео со смены. Стоимость 24 500 рублей с человека на single-путевку. 23 500 рублей с человека, если берёшь с собой друга. Сбор участников на совместный трансфер: 9 августа (сб) в 10:50 у м. Котельники. Выезд с базы: 11 августа (пн) в 15:00 до м. Котельники. Возраст: 18-38 годиков. Скидка 500 рублей по промокоду КАВЕР.