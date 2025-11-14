Сколько вам лет? И как часто вы впадаете в детство? Не впадаете? Говорите, вы взрослый! Уверены? В вас всё равно живёт ребенок. Счастливый или обиженный. Шаловливый или послушный. Маленький или большой. Взрослые мы – только снаружи. Актеры, выпускники доковской Антишколы, далеко не дети, но не хуже любого подростка отпускают саркастичные комментарии тому взрослому, что снаружи, и делают ещё кучу вещей, от которых иногда бывает стыдно, но чаще всего — тревожно и весело. Маленький мальчик, который не верит себе, что он взрослый мужчина. Девочка, играющая в вандервумен. Еще одна девочка, осатаневшая от мира взрослого порядка так, что заигралась. И девушка-подросток, оставшаяся навсегда 16-летней — там была та любовь, который со взрослыми не случается. Будут ещё и мальчики, и девочки. Они вам всё расскажут. И что-то отзовется, над чем-то посмеётесь.