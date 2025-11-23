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«Взломай меня, если сможешь»: о зарождении консольного пиратства

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Необычное

Про событие

Продолжается цикл лекций об истории видеоигровой индустрии. В этот раз отправишься к излету восьмибитной эры. К концу 80-х Nintendo стала монополистом на американском рынке игровых консолей. Не желая повторять ошибок своих предшественников, вызвавших видеоигровой кризис 1983 года, японская компания проводила жёсткую лицензионную политику: ничто не могло выйти для её приставки без её разрешения. Но не все были согласны играть по правилам Nintendo. Маленькие студии, не желавшие упускать прибыль, производители взламывавших приставку картриджей и христианские игровые компании решили бросить вызов гигантской корпорации. Рассмотришь отдельные пиратские игры выпускавшиеся для приставки NES. Обсудишь, как ломали легендарный чип 10NES и, наконец, узнаешь как завоевывалась свобода для творчества, благодаря свободе от Nintendo. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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