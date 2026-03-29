Еще один фильм Джима Джармуша. В этот раз показывают меланхоличную историю о древних вампирах Адаме и Еве, которые устали от «нечеловечности» людей и называют людей «зомби». Адам, погруженный в депрессию в запустевшем Детройте, воссоединяется с Евой, приезжающей из Танжера, но их идиллия рушится, когда к ним врывается младшая сестра Евы — Ава, чьё поведение приводит к трагическим последствиям. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.