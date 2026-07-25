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Выставка «Дуальность» (Duality)

ДК «Альфа Кристалл»
Галерея Fabula, Самокатная улица, 4с11

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Выставка представит работы девяти современных художников, которые исследуют границы между видимым и скрытым, наблюдением и участием и изучают, как сегодня формируется восприятие себя и окружающего мира. Дуальность здесь понимается не как противопоставление двух начал, а как пространство между ними — место, где рождаются сомнения, желания, тревоги, ощущение собственной телесности и попытка сохранить внутреннее равновесие. В основе экспозиции лежит образ окна — одновременно границы и точки соприкосновения. Оно разделяет внутреннее и внешнее, но позволяет существовать обоим мирам одновременно. Этот образ становится метафорой взгляда на самого себя: момента остановки, когда появляется возможность увидеть не только собственное отражение, но и пространство по ту сторону стекла. Участники: Анастасия Антипова, Саша Лемиш, Кристина Рожкова, Света Ефремова, Вильгения Мельникова, Настя Павлова и Сергей Мел. Новый проект «Дуальность» (Duality) посвящён переносу внимания с продукта на культурный контекст, визуальный язык и общий опыт современного человека. Куратор проекта — Игорь Шиленков, основатель Shilo Gallery. Время работы выставки: 12:00–20:00

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