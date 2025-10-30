На мастер-классе ты сможешь создать уникальные тыквенные фонарики в уютной атмосфере при свечах, которые украсят твой дом как раз в канун Хэллоуина. Что тебя ждёт: – Ты выберешь идеальную тыкву для своего шедевра! – Под руководством опытного мастера освоишь техники вырезания и декорирования. – Зарядишься хэллоуинским настроением. – Сделаешь потрясающие фотографии с твоим творением на память. В стоимость включено всё необходимое: тыква, инструменты для вырезания, шаблоны для вдохновения, свечи и фотосессия. Количество мест ограничено. Продолжительность: 2-3 часа.