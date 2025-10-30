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Вырезаем тыкву при свечах

Really bar, Малый Златоустинский переулок, 3с1

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь создать уникальные тыквенные фонарики в уютной атмосфере при свечах, которые украсят твой дом как раз в канун Хэллоуина. Что тебя ждёт: – Ты выберешь идеальную тыкву для своего шедевра! – Под руководством опытного мастера освоишь техники вырезания и декорирования. – Зарядишься хэллоуинским настроением. – Сделаешь потрясающие фотографии с твоим творением на память. В стоимость включено всё необходимое: тыква, инструменты для вырезания, шаблоны для вдохновения, свечи и фотосессия. Количество мест ограничено. Продолжительность: 2-3 часа.

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