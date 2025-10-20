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Выходной a la russe: барная экскурсия

Станция метро, улица Большая Дмитровка, 2

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от 2500₽ до 15000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Чтобы почувствовать вкус La Belle Epoque, перенесёшься в изысканную атмосферу дореволюционных ресторанов. Ты узнаешь, как было принято проводить вечера в богемной, аристократической и купеческой среде. Какие напитки, темы и танцы были в моде. Тем временем зайдёшь в несколько элегантных баров и попробуешь современные коктейли. Экскурсия проводится от 1-6 человек. Экскурсия проводится по субботам и воскресеньям. Подробности смотри на сайте.

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