Чтобы почувствовать вкус La Belle Epoque, перенесёшься в изысканную атмосферу дореволюционных ресторанов. Ты узнаешь, как было принято проводить вечера в богемной, аристократической и купеческой среде. Какие напитки, темы и танцы были в моде. Тем временем зайдёшь в несколько элегантных баров и попробуешь современные коктейли. Экскурсия проводится от 1-6 человек. Экскурсия проводится по субботам и воскресеньям. Подробности смотри на сайте.