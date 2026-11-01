В сиянии тысячи свечей мода вдохновляет, живая музыка пробуждает чувства, а гастрономия дополняет впечатления, создавая атмосферу особенного светского события. В изысканной атмосфере ресторана Peach под завораживающее звучание Люмирест, состоится показ новой коллекции So Bright, созданной для самых красивых выходов в свет. So Bright — российский fashion-бренд, воспевающий женственность, элегантность и искусство быть собой. В ДНК бренда — любовь к красоте, внимание к деталям и стремление раскрыть индивидуальность и многогранность современной женщины. 18:30 — Сбор гостей | Welcome Drink 20:00 — Модное Шоу So Bright × Люмирест Дресс-код: Коктейльный