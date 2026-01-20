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Кино
Мастер-классы
Про событие
Тёплый вечер, чтобы замедлиться, почувствовать уют ноября и просто быть. Будут смотреть знакомое и любимое кино, пить горячий пунш и вязать в компании мастера. Даже если ты ни разу не держал крючок в руках — не страшно. Мастер покажет всё с самого начала и поможет в процессе. Можно выбрать одно из нескольких простых изделий (например, митенки, шарф или чехол для кружки). Если не успеешь закончить — заберёшь пряжу и крючок с собой, чтобы довязать дома в спокойном ритме. Продолжительность мероприятия — около 3 часов.
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