Тёплый вечер, чтобы замедлиться, почувствовать уют ноября и просто быть. Будут смотреть знакомое и любимое кино, пить горячий пунш и вязать в компании мастера. Даже если ты ни разу не держал крючок в руках — не страшно. Мастер покажет всё с самого начала и поможет в процессе. Можно выбрать одно из нескольких простых изделий (например, митенки, шарф или чехол для кружки). Если не успеешь закончить — заберёшь пряжу и крючок с собой, чтобы довязать дома в спокойном ритме. Продолжительность мероприятия — около 3 часов.