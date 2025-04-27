Музыкальный спектакль-шутка от проекта «Хористки» расскажет тебе неожиданные истории из жизни русских поэтов. Рассказы будут дополняться стихами, которые превратятся в игровые и музыкальные номера в фирменном исполнении актрис. Немного интересных фактов, о которых подробнее ты узнаешь на спектакле: — Есенин был сердцеед, но и ему сердце разбивали — Лермонтов познал искусство мести — Первая любовь Цветаевой была роковой и неожиданной — Хармс обожал розыгрыши — Маяковский был настоящим королём сцены Поэты — не просто имена из учебников, а живые, забавные и порой трогательные люди. Ты вспомнишь забытые факты о них, а может что-то услышишь впервые. Спектакль состоит из двух отделений по сорок минут.