ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Второй Ка

Atmosphere
Шмитовский проезд, 32Ас1

Начало:

Завершение:

от 1590₽ до 5990₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Свершилось! На пути той самой свиной попутки из Кыргызстана, которая завезёт пост-панк в каждый панельный дом. Тебя ждёт только живой звук, презентация «Свиной попутки» и всех хитов, старые треки в новом звуке, а также новый эксклюзивный материал, который ещё не вышел.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста