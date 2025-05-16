Возраст 16+
Концерты
Про событие
Свершилось! На пути той самой свиной попутки из Кыргызстана, которая завезёт пост-панк в каждый панельный дом. Тебя ждёт только живой звук, презентация «Свиной попутки» и всех хитов, старые треки в новом звуке, а также новый эксклюзивный материал, который ещё не вышел.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи