Свершилось! На пути той самой свиной попутки из Кыргызстана, которая завезёт пост-панк в каждый панельный дом. Тебя ждёт только живой звук, презентация «Свиной попутки» и всех хитов, старые треки в новом звуке, а также новый эксклюзивный материал, который ещё не вышел.