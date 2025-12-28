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В свечах: Шедевры классики в «Национале»

Отель «Националь», Моховая улица, 15/1с1

Начало:

Завершение:

от 7000₽ до 12000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые красивые и необычные залы в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов тёплым светом тысячи свечей. Один из самых роскошных залов Отеля «Националь» — Зал Московский в этот вечер наполнится звуками вечной, популярной классической музыки таких композиторов, как П.И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С.В. Рахманинов и др. Приготовься устроиться поудобнее, чтобы насладиться самыми яркими шедеврами мира классической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров в свечах. Программа: Новогодняя классика

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Комментарии

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Ооо
28 января 2025, 14:44

Надеюсь, эти свечи искусственные, а не настоящие. А то неосторожное движение в пышном красном платье и вечер шедевров классики превращается в файер шоу

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Ольга
12 октября 2024, 18:51

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