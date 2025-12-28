Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые красивые и необычные залы в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов тёплым светом тысячи свечей. Один из самых роскошных залов Отеля «Националь» — Зал Московский в этот вечер наполнится звуками вечной, популярной классической музыки таких композиторов, как П.И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С.В. Рахманинов и др. Приготовься устроиться поудобнее, чтобы насладиться самыми яркими шедеврами мира классической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров в свечах. Программа: Новогодняя классика