Дегустация чая мартовского урожая 2026. Сравнишь образцовые чаи весеннего сезона 2025 со свежайшими зелёными, белыми и жёлтыми чаями, собранными весной 2026. В программе 7 сортов, включая Аньцзи Байча, Хуан Цзинь Е, Цзюньшань Иньчжень, классический Сиху Лунцзин и Тайпин Хоукуй. В стоимость билета входит дегустация 6–7 сортов чая, шарик чайного мороженого, безалкогольные пряные имбирные шоты и уместные чайные закуски. Проведёт мероприятие основатель и руководитель сети московских чайных заведений «Чайная высота» Виктор Енин.