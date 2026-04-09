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Встречай: две весны

Чайная высота / Винная глубина, Тверская улица, 6с1

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Завершение:

от 1800₽ до 5900₽
Возраст 7+
Еда

Про событие

Дегустация чая мартовского урожая 2026. Сравнишь образцовые чаи весеннего сезона 2025 со свежайшими зелёными, белыми и жёлтыми чаями, собранными весной 2026. В программе 7 сортов, включая Аньцзи Байча, Хуан Цзинь Е, Цзюньшань Иньчжень, классический Сиху Лунцзин и Тайпин Хоукуй. В стоимость билета входит дегустация 6–7 сортов чая, шарик чайного мороженого, безалкогольные пряные имбирные шоты и уместные чайные закуски. Проведёт мероприятие основатель и руководитель сети московских чайных заведений «Чайная высота» Виктор Енин.

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