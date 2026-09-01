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Встреча японского киноклуба: «Дни Сакамото»

Домжур
Никитский бульвар, 8А

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Пройдёт под руководством Анны Буландо, преподавательницы японского языка и ответственного редактора платформы «Коннитива Клуб». Обсуждения будут проводиться на японском и русском языках, так что к киноклубу могут присоединиться все желающие вне зависимости от уровня владения иностранным языком. Адаптация популярной манги, главный герой которой бывший киллер на пенсии. В 2025 году одноименное аниме стало одним из главных анимационных хитов Netflix, получив продолжение на второй сезон.

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