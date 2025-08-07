Участники инвест-сообщества соберутся в Москве на балет «Дон Кихот» в РАМТ. Это классическая постановка о смелости идти к своей мечте, бороться с обстоятельствами и верить в выбранный путь — качества, которые близки каждому инвестору. Формат ограничен: всего 10 мест для тех, кто ценит камерное общение. Для того, чтобы встреча прошла максимально комфортно и полезно, менеджер клуба проведёт предварительное онлайн-знакомство с каждым гостем. Регистрация в гугл-форме. Связь: @digitalfinance_manager