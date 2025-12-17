Встреча с психологом Зарой Арутюнян из серии «Психология культовых произведений». Каждая встреча цикла посвящена разбору психологических аспектов известного произведения литературы, искусства, кинематографа и, конечно, тому, как отражённое авторами связано с современной психологической практикой. В преддверии Нового года ты поговоришь о любви и о мечтах о ней. «Реальная любовь» Ричарда Кёртиса — один из самых милых новогодних фильмов про очень разную, но самую настоящую любовь, а также другие чувства, связанные с ней — волнения периода ухаживания, переживание измены, горечи утраты. Как изменился мир за почти 25 лет со дня выхода фильма и почему многое, показанное в нём, выглядит сегодня почти как детская сказка? Как сохранить в себе веру в чудо хотя бы в любви? Что даёт основания верить и любить по-настоящему? Как говорится в слогане фильма, всё это — «про любовь, вообще-то». Ты сможешь обсудить это и послушать трактовки с точки зрения психолога. Будет хорошо, если ты перед встречей посмотришь фильм ещё разочек. Встреча предполагает живое участие аудитории, проходит только в очном формате. Участие бесплатное. Для посещения зарегистрируйся через форму.