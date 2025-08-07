Коллекционер Антон Козлов проведёт эксклюзивную экскурсию по своему личному хранению и расскажет о том, как находить перспективных художников и уникальные произведения, на что обращать внимание при выборе искусства, как формируется ценообразование на арт-объекты. Коллекция Антона Козлова — результат тщательного отбора произведений, каждое из которых отвечает представлениям об истории русского искусства второй половины XX — первой четверти XXI веков, как о непрерывном процессе, являющемся неотъемлемой частью мировой художественной культуры: абстракция, кинетическое искусство и поп-арт, метафизическое искусство, московский концептуализм, соц-арт и другие. На сегодняшний день коллекция насчитывает более тысячи работ и порядка ста авторов. Антон Козлов — коллекционер, патрон Музея «Гараж», автор YouTube-канала «Пока все дома у Антона» приглашает посетить свою закрытую коллекцию искусства в рамках второй части лекционного цикла «Анатомия произведения: как понимать искусство».