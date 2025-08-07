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Встреча с коллекционером Антоном Козловым в его закрытом хранении

улица Волхонка, 7/6

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5000₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Коллекционер Антон Козлов проведёт эксклюзивную экскурсию по своему личному хранению и расскажет о том, как находить перспективных художников и уникальные произведения, на что обращать внимание при выборе искусства, как формируется ценообразование на арт-объекты. Коллекция Антона Козлова — результат тщательного отбора произведений, каждое из которых отвечает представлениям об истории русского искусства второй половины XX — первой четверти XXI веков, как о непрерывном процессе, являющемся неотъемлемой частью мировой художественной культуры: абстракция, кинетическое искусство и поп-арт, метафизическое искусство, московский концептуализм, соц-арт и другие. На сегодняшний день коллекция насчитывает более тысячи работ и порядка ста авторов. Антон Козлов — коллекционер, патрон Музея «Гараж», автор YouTube-канала «Пока все дома у Антона» приглашает посетить свою закрытую коллекцию искусства в рамках второй части лекционного цикла «Анатомия произведения: как понимать искусство».

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