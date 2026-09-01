Под руководством Влады Воронцовой — преподавательницы испанского языка и создательницы телеграм-канала «Испанутая на всю голову» — будешь смотреть и обсуждать психологическую драму с Марио Касасом в главной роли. ⠀⠀ «Изгой» — полнометражный дебют режиссёра Херарда Омса в большом кино. Картина стала одним из главных фестивальных открытий года на родине, а Марио Касас получил официальную номинацию на премию «Гойя» за лучшую мужскую роль. ⠀⠀ Фильм будет демонстрироваться по просьбе зрителей, в нём заявлены испанский, каталонский и английский языки. Дискуссия будет проводиться на испанском и русском языках, так что к киноклубу могут присоединиться все желающие вне зависимости от уровня владения иностранным языком.