Сайнууд! Ежегодная БАТО встреча. Что ждёт тебя: • Шелкография – помимо классики, 4 уникальных принта, созданных специально для этого события. Бери свою любимую футболку – её сделают особенной • Барельефы – возьми с собой предмет и обменяй его у Томы 3ооо на барельеф. Шагай Наадан – подготовили новые вариации игры. • Скайсы – приходи с сияющей улыбкой и усовершенствуй её золотой пластиной на зуб: «Ом», «Улзы» или «БАТО». • Лекция – Сурун-Ханда Сыртыпова расскажет о бурятском буддизме просто, глубоко и с харизмой. FC / DC / 18+ Будь внимателен: наличие регистрации не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане. Забронировать стол +7 999 348 50 66