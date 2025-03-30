Путешествие по культовым киновселенным Ханса Циммера на тёплой панорамной крыше в свете тысячи свечей и исполнении оркестра Art-Collage. Насладись грандиозными шедеврами из фильмов «Тёмный рыцарь», «Король Лев», «Интерстеллар», «Начало», «Гладиатор», «Перл-Харбор», «Дюна» и других.