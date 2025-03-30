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Вселенные Ханса Циммера: симфоническое погружение на крыше

Крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 6500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Путешествие по культовым киновселенным Ханса Циммера на тёплой панорамной крыше в свете тысячи свечей и исполнении оркестра Art-Collage. Насладись грандиозными шедеврами из фильмов «Тёмный рыцарь», «Король Лев», «Интерстеллар», «Начало», «Гладиатор», «Перл-Харбор», «Дюна» и других.

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