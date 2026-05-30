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Вселенная Людовико Эйнауди в симфоническом звучании

Taganka Roof, Большой дровяной переулок 6

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт на крыше, где прозвучат лучшие произведения Людовико Эйнауди в исполнении симфонического оркестра Imperialis Orchestra. Уникальная музыкальная программа, погружающая слушателей в неповторимый мир композиций одного из самых известных современных итальянских композиторов — Людовико Эйнауди. Его музыка — это гармония простоты и глубины, способная тронуть самые тонкие струны души. В этот вечер знакомые композиции примерят новое — оркестровое звучание, наполненное масштабом и свежими оттенками. Тебя ждут такие шедевры как Nuvole Bianche, Una Mattina, Divenire, Experience и многие другие — каждая из которых откроется по-новому. Этот концерт — не просто музыкальное событие, а переживание, наполненное вдохновением, нежностью и ощущением свободы. Позволь себе остановиться и просто насладиться настоящим — там, где музыка встречается с небом, а эмоции становятся частью единой Вселенной Эйнауди. Imperialis Orchestra — коллектив талантливых музыкантов, завоевавший большую популярность у публики. Непередаваемый драйв, яркая индивидуальность и живой контакт со зрителями, фантастический синтез симфонического звучания и оригинальных аранжировок — всё это отличительные черты каждого выступления Imperialis Orchestra. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид на центр Москвы, а также бар.

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