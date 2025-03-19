Галерея XL представляет персональную выставку Анны Комаровой. В основу проекта легло размышление о рае — пределе мечтаний, недоступном для живых. Как рассказывает Анна, вдохновением для проекта послужила поездка в экспедицию на озеро Эльтон в Волгоградской области в мае 2024 года. «Мы остановились в небольшом поселке с тем же именем, что и у озера. Выйдя из домика на краю деревни, можно было направиться прямиком в степь любым из трех путей: мимо соседних домов, через дворы и закоулки и через кладбище. Пройдя последним путем, можно было встретить удивительные памятники. Сложно назвать их крестами или надгробиями: венки из железных цветов и листьев, венчающие старые могилы, стремящиеся к небу, словно живые деревья. Вокруг этого кладбища на десятки метров тропинки усеяны опавшими железными листьями, как на осенних дорожках в парке». По словам Анны, в книге Оливии Лэнг «Сад против времени. В поисках рая для всех» ей показалось любопытным само выражение «рай для всех»: как будто эти слова уже звучат как нечто утопичное и несбыточное. В своей книге Лэнг говорит о значении садов в истории и культуре и рассматривает происхождение легенд о райских садах, обычно предназначенных для героев и праведников. «Если в английском языке слово «paradise» пришло из персидского и означает «сад внутри стен», то в русский язык «рай» пришел из индийского – с тем же значением. Человек охотно будет совершать любые действия, что сулят ему попадание в рай – будь то покупка индульгенций в средневековом обществе, крестовые походы в другие города и страны, героические поступки, и даже нарушение правил и заветов, гарантирующих попадание в желанное место. Замаливание грехов, подготовка к «лучшей жизни после» могут отнимать жизнь уже существующую и уходящую». Часы работы: вторник-суббота, 13:00 - 20:00.