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Все оттенки шардоне

Тишинская площадь, 1с1

Начало:

Завершение:

5990₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация для тех, кто хочет познакомиться с сортом Шардоне (или же вывести отношения на новый уровень). Шардоне — сорт хамелеон. В умелых руках винодела может проявлять себя совершенно по-разному. Ты встретишь его в тихих и игристых винах, моносортовых и ассамбляжных вариантах. Шардоне способен быть сухим, маслянистым, сливочным — на дегустации познакомишься со всеми стилями сорта. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.

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