Фраза «Я люблю рислинг» может скрывать за собой совершенно разное, ведь этот белый сорт невероятно многогранен. От сухого и нервного до сладкого и тягучего стиля, от цитрусов и белых цветов до дыма и бензола в аромате. Король севера, рислинг прекрасно себя ощущает и на российских терруарах, и в странах Нового Света. Узнай этот поистине великий сорт поближе! За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.