Сидр — это не просто «что-то яблочное», а целый мир со своими стилями, регионами и характером. От лёгких и освежающих до сложных, танинных и почти винных — за один вечер разберёшься, каким разным может быть этот напиток. На дегустации поговорят о том, как делают сидр, чем отличаются французский, испанский и современные крафтовые стили, и почему один бокал будет про свежесть и лёгкость, а другой — про глубину и структуру. Обсудят методы производства и то, на что обращать внимание, чтобы выбрать «свой» сидр без долгих раздумий. Сомелье помогут сориентироваться во всём этом разнообразии, объяснят нюансы вкуса и аромата и подскажут, как правильно дегустировать сидр, чтобы почувствовать его характер. Комфортно будет как новичкам, так и тем, кто уже знаком с напитком: ты разберёшься в стилях, уточнишь свои предпочтения и откроешь для себя пару новых фаворитов. В стоимость билета включена дегустация 6 образцов сидра, а также небольшие закуски.