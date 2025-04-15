Интерактивная дегустация для всех начинающих любителей крафта! Окунись в пивную теорию и закрепи новые знания на практике. Ты узнаешь, как правильно дегустировать пиво, разберёшься, что такое солод и дрожжи, научишься определять их по виду и запаху и поучаствуешь в раунде слепой дегустации. Ты также больше узнаешь про правила фудпейринга: попробуешь пиво с небольшими закусками. Всё это под руководством опытного сомелье. Тебя ждут 6 образцов пива с учетом welcome-drink, никакого снобизма и скучных лекций, много веселья и общения. В стоимость билета также входят небольшие закуски. А если вновь проголодаешься — в баре работает кухня.