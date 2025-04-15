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Все о пиве за 1 вечер

Taste&Talk
ул. Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Интерактивная дегустация для всех начинающих любителей крафта! Окунись в пивную теорию и закрепи новые знания на практике. Ты узнаешь, как правильно дегустировать пиво, разберёшься, что такое солод и дрожжи, научишься определять их по виду и запаху и поучаствуешь в раунде слепой дегустации. Ты также больше узнаешь про правила фудпейринга: попробуешь пиво с небольшими закусками. Всё это под руководством опытного сомелье. Тебя ждут 6 образцов пива с учетом welcome-drink, никакого снобизма и скучных лекций, много веселья и общения. В стоимость билета также входят небольшие закуски. А если вновь проголодаешься — в баре работает кухня.

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