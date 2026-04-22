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Всадник Скаллии

Театр на Трубной, Неглинная улица, 29с1

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 4200₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

«Всадник Скаллии» — это история о нравственном выборе человека, оказавшегося в условиях долгового давления и внутреннего кризиса. Люди всё чаще чувствуют, что выхода нет — и это отражается в культуре. Адвокат по экономическим спорам Игорь Озёрский стал автором философско-мистической повести «Всадник Скаллии», по мотивам которой в театре на Трубной идёт одноимённый спектакль. История о владельце таверны, оказавшемся в долговой ловушке и вынужденном пойти на нравственные компромиссы, отражает актуальные социальные тенденции и поднимает вопросы свободы выбора и ответственности человека. Главный герой Мамоа унаследовал таверну от отца и с трудом сводит концы с концами. Всё меняется, когда в городе появляется мифическое существо скаллия и её таинственный всадник. Криминальный авторитет Гайд хочет завладеть чудищем и шантажирует героя. Мамоа приходится решать, кого предать… Он вынужден пойти на нравственные компромиссы, что приводит к трагическим последствиям и даже столкновению с потусторонними силами. Произведение объединяет профессиональный опыт автора, философские размышления и элементы мистики, превращаясь в метафору современного общества, где человек всё чаще сталкивается с ощущением безысходности и давлением системы.

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