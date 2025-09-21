Время танго
Берсеневская набережная, д. 6,стр.3 подъезд А
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от 1800₽ до 3200₽
Возраст 6+
Концерты
Еда
Про событие
Путешествие по вселенной страстного и чувственного танца. Танго — это время бесконечных возможностей, Танго — музыка, настроенная на человеческое восприятие. В программе концерта произведения Пьяццоллы, Виллольдо, Гаде, Родригеса, Вайля. Исполнители (лауреаты международных конкурсов): Марина Шиганова (скрипка) –художественный руководитель проекта «Luminis Artis» Илья Самсонов (виолончель) – артист Московского театра мюзикла Дмитрий Максименко (фортепиано) – титулярный органист Англиканской церкви Святого Андрея в Москве. В стоимость любого билета включено угощение, чай и вино.
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