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Время танго

Красный октябрь
Берсеневская набережная, д. 6,стр.3 подъезд А

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3200₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

Путешествие по вселенной страстного и чувственного танца. Танго — это время бесконечных возможностей, Танго — музыка, настроенная на человеческое восприятие. В программе концерта произведения Пьяццоллы, Виллольдо, Гаде, Родригеса, Вайля. Исполнители (лауреаты международных конкурсов): Марина Шиганова (скрипка) –художественный руководитель проекта «Luminis Artis» Илья Самсонов (виолончель) – артист Московского театра мюзикла Дмитрий Максименко (фортепиано) – титулярный органист Англиканской церкви Святого Андрея в Москве. В стоимость любого билета включено угощение, чай и вино.

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