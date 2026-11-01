В круговороте предновогодних дел предлагают сделать небольшую остановку. Не для того, чтобы побыть в тишине, а для того, чтобы потанцевать. В кругу. Объединившись. Взявшись за руки. Под старинные ритмы. Зачем? Чтобы через круговые танцы разных стран сонастроиться с собой, природой и рождественским временем. Чтобы оставить суету позади и не упустить самое важное в этот волшебный период. Заранее уметь танцевать не нужно. Все шаги ты разучишь на месте и сразу сможешь потанцевать. Возьми с собой лёгкую одежду и сменную обувь, желательно без каблука. Ведущая — Наталья Захарова, преподаватель школы философии «Новый Акрополь», постоянный участник ансамбля балканских танцев «Трокорак». Вход свободный, по предварительной регистрации.