Тебя ждёт увлекательное путешествие-погружение в любимую историю. Заботливо украшенная деталями студия, летающие письма с приглашением на учебный год, говорящая распределяются шляпа, тематический фуршет с Феликс Фелицис и летающими снитчами, множество свечей и многое-многое другое. Тебя ждёт весёлая атмосфера праздника и волшебства, общение с единомышленниками, викторина по фильмам и книгам и конечно же участие в авторском мастер-классе. Под чутким руководством мастера Зельеварения ты создашь свою уникальную свечу в черном котелочке с деревянным трескучим фитилем и тематическим ароматом. Распределяются шляпа поможет тебе выбором факультета - ведь в зависимости от него ты окрасишь свою свечу в соответствующий факультету цвет: синий, красный, желтый или зеленый. А если ты относишь себя к Тёмным магам (или ты приехал к нам из Дурмстранга), то свечу можно сделать черного цвета. Что будет на вечеринке? - Сварим и украсим одну свечу в стильной чёрной баночке, используя натуральные материалы, специи и сухоцветы; - Выберем цвет свечи (зелёный, красный, синий, желтый или черный). - Сварим аромасаше для дома, которое можно использовать как украшение интерьера или для ароматизации пространства (в гардероб, ящики с бельем); Что ты получишь? Навыки свечеварения; Готовую вкусно пахнущую свечку и аромасаше; Общение и приятное времяпрепровождение в кругу друзей и единомышленников; Интересный фуршет с тематическими закусками; Красивые фотографии в первой уютной хюгге-студии Москвы.