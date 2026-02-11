Фильм о дружбе, соперничестве и выборе себя. Лёгкая, ироничная история о том, как легко потеряться в ожиданиях — и как важно в итоге остаться верной себе и своим желаниям. Идеальный вечер для смеха, обсуждений и узнавания себя. В меню: мини-десерт на выбор: вишня/шоколад/чизкейк Напитки: «bride tea» — ягодный чай; «calm latte» — латте с яблочным сиропом О фильме: Конец дружбе Эммы и Лив кладут их свадьбы, намеченные на один и тот же день. Никто не хочет уступать товарке, и погулять сначала у нее, а потом закатить пир самой. Девушки начинают отчаянную конкуренцию за место проведения торжества, гостей и предоставляемые услуги, не желая ни в чем уступать сопернице...