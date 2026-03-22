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Война кольца

Соколиная нора, Щербаковская улица, 53к2

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Большая стратегическая игра вовсе необязательно должна иметь кучу компонентов и занимать всю поверхность стола. В карточной версии игроки возьмут под своё управление 2 противоборствующие фракции: силы Свободных народов и силы Тьмы. Несмотря на свою компактности, игра всё также погружает с головой в происходящее и полно отражает на столе весь масштаб событий, придуманных Дж. Р. Р. Толкином. Карты в игре делятся на 2 типа — фракции и локации. Каждый раунд будет открываться новая локация, принадлежащая одной из сторон, в которой игрокам предстоит сталкивать свои войска в ожесточённом сражении и получать победные очки за успех их фракции в битве. На фоне битв Фродо вместе с братством всё также будет нести кольцо в Мордор, скрываясь и защищаясь от прислужников Саурона. Игра заканчивается подсчётом очков после сражения на девятой открытой локации. Игрок, который грамотно отдавал приказы и набрал большее количество очков, побеждает в дуэли. Запись в тг через бот.

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