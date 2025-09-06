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  1. Москва
  2. События

Вот увидишь, я буду писателем

Большая Садовая, 10, подъезд 6 (двор доходного дома Пигита)

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Завершение:

1500₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Экскурсия, посвящённая писательской судьбе Михаила Булгакова, его жизни и творчеству. Во время прогулки пройдёшь по местам, которые вдохновляли и питали писателя: узнаешь, в каких газетах он работал, где играл в бильярд, где читал отрывки из новых сочинений и где ставили его пьесы, а также какие светские заведения посещал с трудом — только из любви к жене. Экскурсия начнётся у доходного дома Пигита — первого адреса Михаила Афанасьевича в Москве. Заглянешь в подъезд, на стенах которого поклонники писателя до сих пор оставляют свои послания, и одно из них сможете написать и ты. Автор экскурсии долгое время работала в музее Булгакова и прочитала десятки книг из научного фонда, в ходе изучения которых и родилась эта программа. Часть средств пойдёт на помощь детям и молодым людям с инвалидностью — подопечным фонда «Образ жизни»

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