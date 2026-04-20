«Восток-82» о появлении джейРПГ
Большой Николопесковский переулок, 13
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Бесплатно
Возраст 16+
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Про событие
Вот и минуло шестьдесят пять лет с полета Гагарина на Луну. Ну а участники встречи в этот раз полетят в Японию, чтобы увидеть восточный подход к созданию РПГ. Гринд, Сюжет, Анимешность — все эти слова характеризуют джейРПГ, но что тебе стереотипы и штампы, когда куда важнее узнать, что стояло за этим жанром. Ведь именно в нём проявилась яркая особенность японцев не только ассимилировать иностранную культуру, но и превращать её в нечто новое и необычное. Вход за пожертвование. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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