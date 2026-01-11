Маркет, который возвращает в прошлое. В детство, на дачный чердак или в бабушкину квартиру, к беззаботным летним каникулам, аромату домашних пирогов и маминых духов. В моменты или места, где тебя уже нет, но которые живы в твоём сердце — иногда почти забытые, но вдруг оживающие благодаря случайному аромату, фактуре или детали. Здесь будут бренды с особенным характером и чувством времени: винтаж, одежда и аксессуары, украшения, ароматы, посуда, текстиль, предметы для дома и другие вещи, в которых есть история, настроение и ощущение чего-то знакомого из прошлого. Вход на маркет свободныйю Даты: 31 октября и 1 ноября с 12:00 до 31:00