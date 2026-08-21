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Волшебный фонарь

Невротик
Яузская улица, 5

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Концерты
Вечеринки

Про событие

После бурного лета приходит время запасаться тёплыми воспоминаниями и обустраивать уют. В баре Невротик пройдёт выставка, ярмарка и музыкальный вечер «Волшебный фонарь». Мероприятие объединит маркет иллюстраций, книг с картинками, виниловых пластинок и лайв-концерты с диджей-сетами, создавая пространство для поиска новых визуальных смыслов и творческого вдохновения. На сцене (19:00): new afterlive+торговый город teckel fur cult ТРИО: Егор Федоричев+Пётр Скворцов+Имрон Садыков Специальный гость: Алексей Борисов Диджей-сеты: alfajove soundbound Oskalinka

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