После бурного лета приходит время запасаться тёплыми воспоминаниями и обустраивать уют. В баре Невротик пройдёт выставка, ярмарка и музыкальный вечер «Волшебный фонарь». Мероприятие объединит маркет иллюстраций, книг с картинками, виниловых пластинок и лайв-концерты с диджей-сетами, создавая пространство для поиска новых визуальных смыслов и творческого вдохновения. На сцене (19:00): new afterlive+торговый город teckel fur cult ТРИО: Егор Федоричев+Пётр Скворцов+Имрон Садыков Специальный гость: Алексей Борисов Диджей-сеты: alfajove soundbound Oskalinka