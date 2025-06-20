Погружайся в трогательные сюжеты вселенной Миядзаки, полные фэнтези, детских сказок и магического реализма. Особое место в этом мире занимает еда. Пожалуй, ни один фильм не обходился без миски рамэна, кусочка торта, онигири или другого блюда. Еда – не просто фон, а практически главный герой в работах японского аниматора. Ведь различные блюда в аниме появляются не просто так, через них автор рассказывает историю, между строк дополняя главное повествование новыми, глубокими деталями. Ты узнаешь, как Миядзаки удалось сделать аппетитным почти каждый кадр, как готовят паровые булочки с красной фасолью из «Унесённых призраками», что это за рыбный пирог с тыквой из «Ведьминой службы доставки», как трогательно объединяет героев в «Ходячем замке» обычная яичница с беконом и многое другое. Также речь пойдёт и о самом Миядзаки, его жизни, тяжёлой семейной памяти и о том, как советская мультипликация повлияла на работы знаменитого японского сказочника. В стоимость входит ужин и безалкогольные напитки (вода, чай/кофе). Алкоголь можно заказать отдельно по винной карте ресторана.