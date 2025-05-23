Как насчёт джазовой кругосветки прямо на неделе? За один вечер ты услышишь, как звучат Старая Америка и Европа, тёплые пляжи Кубы, тропические ритмы Мексики и яркие карнавалы Бразилии. На открытой панорамной крыше в сердце Москвы титулованный бэнд познакомит тебя с музыкальными стандартами со всего света. В программе только лучшее из лучшего: Volare, La vie en Rose, Mambo Italiano… Специальный сюрприз — культовая Bay Mir Bistu Sheyn на 7 языках! Оставь заботы внизу и поднимись на самую музыкальную крышу столицы. Здесь ближе всего к звёздам — во всех смыслах. Такого роскошного вида на старую Москву нет больше нигде. На много километров вокруг ни одной высотки, только затейливая историческая застройка в вечерних огнях. На высоте птичьего полёта тебя ждёт по-настоящему семейная атмосфера. Уютный бар под стеклянной крышей, шутки дружелюбного персонала и восхитительные напитки и закуски. Яркая и экспрессивная Ольга Ступина — джаз-оперная певица и контрабасистка, участница многочисленных музыкальных телешоу, резидент фестиваля «Таврида-Арт», выпускница Института Современного Искусства, академии имени Гнесиных, Московской консерватории и МГУ имени М.Ломоносова. Стала открытием года по версии международного журнала BassWorld-2017. Выступала с большим гастрольным туром в Японии и США.