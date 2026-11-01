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Voi: сольник в спортзале

Спортзал «Вой-Восход», Комсомольский проспект, 46к3

Начало:

Завершение:

от 650₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Представь, как вместо базовой разминки физрук заставляет сдавать жёсткий кросс под новый альбик Voi: сначала челночный бег под альтернативу на электронном тесте, следом – мясистый хардкор в духе Turnstile. Таким макаром испарина покроет стены от пола до потолка уже через пару минут, маты лопнут по швам, а от басов перевернётся гимнастический козёл. И да, липовые справки не канают — этот норматив сдадут все. Презентация в спортзале. Помимо нового альбома ребята сыграют все старые треки. Мест всего 200, никакого личного пространства.

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