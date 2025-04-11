Следуя теплому веянию необычайно ранней весны, работы художников приглашают в уютный внутренний дворик удивительного красочного мира, сотканного как лоскутное одеяло из обрывков фантазий и образов, пропитанный нежной искренностью, так необходимой любому жителю мегаполиса. Экспозиция «Внутренний дворик» — это яркое и многослойное исследование внутреннего мира и эмоционального пространства личности. Это проект о том, что каждый человек имеет свой уникальный внутренний «город», с уютными двориками и тёмными закоулками, сияющими улицами и забытыми уголками. В живописных и графических работах мелькают воспоминания о прошлом и мечты о воображаемом. В коллажах, будто собранных из обрывков разных времен, возникают причудливые визуальные метафоры. Мужской и женский взгляды на природу мира и их художественные идеи органично переплетаются в экспозиции как «инь» и «ян». Жизнь порождает в сознании бесконечное множество мыслей и образов. Авторы предлагают зрителю погрузиться в калейдоскоп ярких красок и позволить себе, воспринять работы на уровне чувств, отбросив рациональное. Попробовать оставить в себе отпечаток цвета и формы, вспомнить забытые ощущения и моменты, найти и почувствовать что-то близкое себе. Авторы проекта: Супруги Марина и Владимир Александровы. Свою первую совместную персональную выставку провели в Доме-музее Марины Цветаевой в 2018 году. Выставлялись в культурном центре АРТСВАО (2022 г.) и арт-пространстве «Неразглашение» (2023 г.), авторы оформления альбома Егора Летова «Со скоростью мира». Время работы галереи: вторник — воскресенье с 11:00 до 20:00.