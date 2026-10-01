Проведи осенний выходной, гуляя по Таганке и созерцая окружающее. После маршрута будешь греться в «Чехов и Компания», создавая коллажи вместе с мастером. В начале встречи познакомишься с другими участниками, немного поговоришь о том, как окружающая среда может влиять на состояние и восприятие. Здесь поделятся своим опытом внимательных прогулок и предложат несколько способов задавать себе вопросы, чтобы расширять своё видение и углублять заметки. Затем ты отправишься на прогулку по Таганке и попробуешь посмотреть на привычное пространство чуть внимательнее: замечать детали вокруг, отслеживать своё состояние, обращать внимание на то, что притягивает взгляд, вызывает эмоции или рождает ассоциации. После прогулки вернёшься в пространство, где Катя (nushtuki) проведёт воркшоп по коллажу. То, что ты успеешь заметить и почувствовать во время прогулки, можно будет перевести в бумагу, цвет, форму и композицию и собрать из наблюдений что-то своё. Это не экскурсия и не занятие, где нужно что-то уметь заранее. Скорее, возможность на несколько часов замедлиться, посмотреть на пространство неспешным взглядом, встретиться с другими людьми и попробовать превратить собственные впечатления в визуальный образ. Таймлайн: 11:00 — встреча участников в кафе «Краткость» 11:00–11:30 — время познакомиться и пообщаться 11:30–13:00 — прогулка по району Таганка 13:00–15:00 — мастер-класс по коллажам и кофебрейк