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Вне закона

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Джейк — десантник, который пытается вписаться в гражданскую жизнь. Расследуя смерть отца своей бывшей подруги, Джейк оказывается в водовороте коррупции и убийств. Он сражается против всех, чтобы вернуть свою подругу Джейд и освободить город от бандитов. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.

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