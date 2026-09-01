Джейк — десантник, который пытается вписаться в гражданскую жизнь. Расследуя смерть отца своей бывшей подруги, Джейк оказывается в водовороте коррупции и убийств. Он сражается против всех, чтобы вернуть свою подругу Джейд и освободить город от бандитов. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.