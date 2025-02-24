Благородные сладкие вина — это удивительный мир текстур, вкусов и ароматов. На мероприятии узнаешь о тонкостях производства, сортах винограда и особенностях вин этой категории. Ведущий познакомит с яркими представителями мира сладких вин и расскажет о подходящих бокалах, закусках и десертах, которые помогут раскрыть все грани напитка. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.