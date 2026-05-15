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Влажность

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Красивые песни о любви и не только. Легендарная панк-группа Влажность спустя два года молчания впервые собралась праймовым составом, чтобы сыграть большой сольный живой концерт. Сыграют более 30-ти любимых песен, по которым ты точно соскучился (Места, Ультранасилие, Витамины, Мороз, Согрей, Детка, Костры, Наплевать, Привет, Змеи, Позвоню, Чёрные розы и многие другие), потанцуешь, посмеёшься и поплачешь. Всё вместе.

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