В художественных и научно-популярных фильмах, на сайтах в интернете, в книгах и журналах часто можно увидеть изображения космических объектов и явлений. Они восхитительны и загадочны. Но правдивы ли они? Это фото или рисунки? Это работа ученых или Фотошоп? Может ли спутник-шпион разглядеть номер автомобиля и звёздочки на погонах? Что нужно знать, чтобы отделить факты от фантазии? Лектор: Владимир Сурдин. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель». Количество мест ограничено.