В роскошном пансионе скучает несколько семейных пар. Любопытная Эва заинтересовалась загадочным Робертом настолько, что пытается раскрыть его тайну. В результате она сама должна стать следующей жертвой серийного убийцы… Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно.