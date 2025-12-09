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Кино
Про событие
В роскошном пансионе скучает несколько семейных пар. Любопытная Эва заинтересовалась загадочным Робертом настолько, что пытается раскрыть его тайну. В результате она сама должна стать следующей жертвой серийного убийцы… Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно.
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