Экранизация одноименной пьесы Шейлы Дилени, соединившей социальную проблематику «рассерженных молодых людей» с эстетикой мюзик-холла. Жизнь несовершеннолетней крайне неустойчива: постоянные ссоры с одиозной матерью, проблемы с деньгами, вынужденные переезды с одной съемной квартиры на другую. Мечты «жить своей жизнью» разбиваются о быт небольшого индустриального городка: свист чайника соседствует с гудками заводской сирены и сигналами портового буксира. И все же она находит в себе силы находить едва уловимую красоту в обыденности. «Хотите купить мое молчание? Тоже неплохо. Я люблю конфеты» Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно.