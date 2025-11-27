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Вкус мёда

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

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Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Экранизация одноименной пьесы Шейлы Дилени, соединившей социальную проблематику «рассерженных молодых людей» с эстетикой мюзик-холла. Жизнь несовершеннолетней крайне неустойчива: постоянные ссоры с одиозной матерью, проблемы с деньгами, вынужденные переезды с одной съемной квартиры на другую. Мечты «жить своей жизнью» разбиваются о быт небольшого индустриального городка: свист чайника соседствует с гудками заводской сирены и сигналами портового буксира. И все же она находит в себе силы находить едва уловимую красоту в обыденности. «Хотите купить мое молчание? Тоже неплохо. Я люблю конфеты» Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно.

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