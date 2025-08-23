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VK Star Market

Хлебозавод №9
ул. Новодмитровская 1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

VK вместе с VK Добро, фондом «Второе дыхание», благотворительным магазином Charity Shop и другими партнёрами объединились, чтобы провести фешн-маркет, средства с которого будут отправлены в благотворительные фонды. Вещи любимых артистов и инфлюенсеров, мастер-классы и новые секретные активности. Подробнее: https://vk.com/vkstarmarket Дни стиля и добрых дел: 23-24 августа, 12:00 - 20:00

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