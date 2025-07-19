Музыкальный фестиваль под открытым небом. Программа фестиваля представлена разными тематическими направлениями — от музыки и творчества до видеоигр и технологий. Помимо музыкантов и блогеров, на фестиваль приезжают музеи и библиотеки, университеты и благотворительные фонды, популярные бренды и разработчики компьютерных игр. Программа уникальная для всех городов. Все развлечения входят в цену билета. Фестивальный мерч и еду на фудкорте можно будет купить отдельно.