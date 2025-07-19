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VK fest

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от 4100₽ до 26000₽
Возраст 0+
Концерты
Фестивали

Про событие

Музыкальный фестиваль под открытым небом. Программа фестиваля представлена разными тематическими направлениями — от музыки и творчества до видеоигр и технологий. Помимо музыкантов и блогеров, на фестиваль приезжают музеи и библиотеки, университеты и благотворительные фонды, популярные бренды и разработчики компьютерных игр. Программа уникальная для всех городов. Все развлечения входят в цену билета. Фестивальный мерч и еду на фудкорте можно будет купить отдельно.

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