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Vivaldi: Recomposed

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Музыканты сообщества «Молодые» представят программу Vivaldi: Recomposed. Это знаменитые «Времена года», но не в том виде, в каком мы их знаем, а в версии современного композитора Макса Рихтера. «Четыре сезона» Макса Рихтера — это рекомпозиция классических концертов Вивальди: что-то вроде вольного и расширенного ремикса силами камерного оркестра. Барочная классика превращена в минималистское упражнение, где знакомые темы повторяются и кружатся, как в барабане стиральной машины. Общество музыкантов «Молодые» — это объединение выпускниов Школы им. Гнесиных, ныне — студентов ведущих музыкальных вузов мира. Художественный руководитель — Женевьева Гантки.

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